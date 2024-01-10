Yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’ne göre, yarına kadar yer yer yağmur bekleniyor.

ads ads ads ads
10/01/2024

ads
Yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’ne göre, yarına kadar yer yer yağmur bekleniyor.

Daire’nin 15 Ocak’a kadar olan tahminlerine göre, bugün yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur, sabah saatleri yer yer sis; yarın yer yer hafif sağanak yağmur bekleniyor. Periyodun geriye kalan bölümünde yağmur beklenmiyor.

Havanın ise soğuk ve nemli olması bekleniyor. Tahminlere göre, en yüksek hava sıcaklığı 15-17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

10/01/2024 09:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: sağanak yağmur
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.