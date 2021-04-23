Yerbilim Mühendisleri Odası: Bardağı taşıran son damla oldu

Yerbilim Mühendisleri Odası (YBMO), üyelerini ve toplumu pandemi kurallarına uyarak yarın İnönü Meydanı’ndaki etkinliğe katılmaya ve destek olmaya davet etti.

YBMO’ndan yapılan yazılı açıklamada, son dönemlerde artan şekilde, her alanda Kıbrıslı Türklerin iradesinin sistematik bir şekilde yok sayılmaya çalışıldığı belirtilerek, “Özellikle kendi özgür irademizle yönetme mücadelesi verdiğimiz kurumlarımızın, bilim ve evrensel hukuk ilkelerinin ışığında aldığı kararların yurtdışı kaynaklı tehdit ve hakaretlerle karşı karşıya kalması artık bardağı taşıran son damla olmuştur. Böylesi bir anlayış, ne hukukun gelişmesine ne de toplumumuzun bilimsel temeller üzerinde demokrasisinin yükselmesine katkı sağlar” denildi.

“İçerisinde yaşadığımız coğrafyamızın bugün için, belki de hiç olmadığı kadar barışa ihtiyacı vardır” diyen YBMO, Kıbrıs Toplumu ve adanın geleceğinin ise “Çözümde, Barışta ve Birleşik bir Kıbrıs’ta” olduğunu belirtti.

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23/04/2021 14:49