Yerde bulduğu parayı polise teslim etti

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24/12/2022

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Yerde bulduğu parayı polise teslim etti

Haber Kıbrıs Özel/Yağmur DÜŞER

Gazimağusa’da Ahmet Küçük isimli vatandaş yerde bulduğu parayı polise teslim etti.

Ahmet Küçük, dün saat 16.30 sıralarında Gülseren yolu üzerinde yerde bulduğu deste halindeki  1000 TL’yi polise teslim etti.

Paranın sahibini beklediğini ancak kimsenin o bölgeye gelmediğini ifade eden Küçük, paranın sahibine ulaştırılması için polise götürdüğünü kaydetti.

Polis mensupları Küçük’ü duyarlı davranışından dolayı takdir etti.

24/12/2022 12:37
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TAGS: ahmet küçük, haber, kıbrıs
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