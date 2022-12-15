Gazimağusa’da Suriçi’nde bir taksi durağında, tavla oynadığı esnada yere düşen zarı kendisine vermediği gerekçesiyle tartıştığı İ.A.’yı ittirip yere düşüren ve yüzük parmağının kırılmasına neden olan N.D. tutuklandı.

KKTC’de turist olan N.D., bugün mahkemeye çıkarıldı ve yargılanacağı tarihe değin, 1 ay süresince cezaevine gönderildi.

Mahkemede meselenin olgularını Umut Beyazlar yemin altında verdiği şehadetinde aktardı ve zanlının, 14 Aralık 2022 tarihinde saat 10:30 sıralarında, Suriçi bölgesinde bir taksi durağında, tavla oynadığı esnada yere düşen zarı kendisine vermediği gerekçesiyle İ.A.’yı ittirip yere düşürdüğünü ve sağ el yüzük parmağının kırılmasına neden olduğunu anlattı.

Umut Beyazlar, KKTC’de turist olan zanlı aleyhindeki soruşturmasını tamamladığını belirterek mahkemeden ülkede herhangi bir bağı bulunmayan zanlıyı davaları görüşülünceye kadar cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıyı her ne şartlar altında olursa olsun 1 ayı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderdi. (MHA)

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15/12/2022 17:44