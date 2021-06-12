Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’nde Turizm Sektörü İçin Değişiklik Yapıldı

Bakanlar Kurulu, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’nde turizm sektörüne verilecek işveren katkısı teşvikleri konusunda düzenleme yaptı.

Yerel İşgücü istihdamının Desteklenmesi (Değişiklik No:5) Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde başvuru yapan ve tüzüğün 5’inci maddesindeki koşulları taşıyan turizm sektöründe faaliyet gösteren işverenlere, tüzüğe uygun istihdam ettikleri her KKTC yurttaşı çalışanı için başvuru tarihinden itibaren altı ay süre ile çalışanları için yatırmak zorunda olduğu Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik primlerinin işveren katkı payları ile İhtiyat Sandığı depozit yatırımları miktarı kadar teşvik ödemesi yapılacak.

Tüzükten, Oteller Encümeni’nden sınıflandırma belgesi almış Kıbrıs Türk Otelciler Birliği'ne üye turistik tesisler ile işletme belgesi almış ve Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği’ne üye olan turizm ve seyahat acenteleri yararlanabilecek.

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12/06/2021 11:41