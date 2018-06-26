Yerel seçim sonuçlarına yapılan 13 itiraz reddedildi

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi sonuçlarıyla ilgili ilçe seçim kurullarına yapılan 13 itiraz reddedildi.

İlçe seçim kurullarının ret kararına itiraz etmek isteyenler, YSK’ya başvuracak ve bu kez konu YSK’da değerlendirilecek.

YSK’nın kararıyla seçim sonuçları kesinleşecek ve ilan edilecek. Ardından seçilenlere mazbataları verilecek ve resmen göreve başlayacaklar.

TAK muhabirinin YSK’dan aldığı bilgiye göre, bu sabah ilçe seçim kurullarına Lefkoşa’da 2, Gazimağusa’da 6, Güzelyurt’ta 2 ve İskele’de de 3 itiraz yapılmıştı.

TAK