Yerel Seçim Takvimi Belli Oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 25 Aralık’ta gerçekleşecek yerel yönetim seçimleriyle ilgili takvimi duyurdu.

Buna göre, seçim yasakları 16 Kasım’da, propaganda süreci 5 Aralık’ta başlayacak. Adaylık için başvurular 28 Kasım’da kabul edilecek, kesinleşen adaylarsa 4 Aralık’ta ilan edilecek.

Yüksek Seçim Kurulu, belediyelerin kaç meclis üyesi, köy ve mahallelerin de kaç ihtiyar heyeti üyesi çıkaracağını da bugün belirleyerek duyurdu. Buna göre, 18 belediyede 220 meclis üyesi seçilecek. 25 Aralık’taki seçimde 960 ihtiyar heyeti üyesi de belirlenecek.

Seçim yasakları 16 Kasım’da başlayacak

Yüksek Seçim Kurulu’nun duyurusuna göre, seçimin başlangıç tarihi 16 Kasım. Seçim yasakları da bu tarihte başlayacak.

Seçim takvimine göre, sandık seçmen listeleri askıya alınmasının son günü 20 Kasım. Siyasal partilerin adaylarını saptamasının en son günüyse 25 Kasım. Adaylık için başvurular 28 Kasım’da kabul edilecek.

Adayların geçici ilanı 29 Kasım’da

Adayların geçici ilanı 29 Kasım’da yapılacak. 29 Kasım’da ilçe seçim kurulları da kendi ilçelerinde çıkacak adayları geçici olarak ilan edecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun ilan ettiği seçim takvimine göre, adaylar 3 Aralık’ta kesinleşecek. Oy pusulalarının düzenlenmesi ve BRT’deki konuşmalar için adaylar arasında yapılacak adçekme 3 Aralık’ta duyurulacak.

Kesinleşen adayların ilanı 4 Aralık’ta

Kesinleşen adaylar YSK tarafından 4 Aralık’ta ilan edilecek. İlçe seçim kurulları da kendi ilçelerinde kesinleşen adayları 4 Aralık’ta duyuracak.

İlçe seçim kurullarında 4 Aralık’ta duvar ilanları için kurayla adçekilecek. Siyasal partilerin BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe vermelerinin son günü de 4 Aralık olacak.

Seçim propagandası 5 Aralık’ta başlayacak

Oy pusulası ve BRT’deki konuşma sırası için 5 Aralık’ta Yüksek Seçim Kurulu’nda kurayla adçekilecek. Seçim propagandası 5 Aralık’ta başlayacak. Sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının da son günü 5 Aralık olacak.

Takvime göre, seçimlerle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayınlanması için son gün 10 Aralık. Seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü 22 Aralık. Seçim propagandasının son günü ise 24 Aralık.

KKTC’deki seçmenler 25 Aralık Pazar günü sandık başına gidecek.

YSK’nın ilçelerdeki belediyelerde belirlediği meclis üye sayıları şöyle: Lefkoşa ilçesi; Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi 12; Gönyeli-Alayköy Belediyesi 14; Lefkoşa Türk Belediyesi 26.

Gazimağusa ilçesi; Beyarmudu Belediyesi 8; Gazimağusa Belediyesi 18; Geçitkale-Serdarlı Belediyesi 10; Mesarya Belediyesi 10; Tatlısu Belediyesi 6; Yeniboğaziçi Belediyesi 10;

Girne İlçesi; Çatalköy-Esentepe Belediyesi 10; Dikmen Belediyesi 10; Girne Belediyesi 16; Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi 14.

Güzelyurt ilçesi; Güzelyurt Belediyesi: 14

İskele İlçesi; Erenköy- Karpaz Belediyesi 10; İskele Belediyesi 12; Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi 10. Lefke İlçesi; Lefke Belediyesi 10.

İlçeler itibarıyla köy ve mahallelerin çıkaracağı ihtiyar heyeti üye sayıları, Lefkoşa 208; Gazimağusa 220; Girne 224; Güzelyurt 64; İskele 192 ve Lefke 52. Köy ve mahallelerin çıkaracağı ihtiyar heyeti üye sayısı toplam 960.

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01/11/2022 16:39