Yerel seçim tarihi belli oldu!

Ulusal Birlik Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi yerel seçimin 25 Aralık'ta yapılması konusunda uzlaşıya vardı.

Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı. UBP ve CTP yerel seçimin 25 Aralık Pazar günü yapılmasını ve yerel yöneticilerin görevlerinin bu tarihe kadar sürmesini sağlamak amacıyla ortak karar önerisi sundu. Karar önerisinin ivedilik istemi onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi'nden gelen açıklama şöyle:

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na verilen ara sırasında “Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Seçimlerinin 25 Aralık 2022 Tarihinde Yapılmasına İlişkin Karar Önerisi”ni görüşmek üzere toplandı. Komite, söz konusu Karar Önerisini oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti. UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan komite toplantısına CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

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15/09/2022 15:28