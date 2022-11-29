Yerel seçimlere ‘kadın kotası yanlışı’ damga vuruyor

25 Aralık’ta gerçekleştirilecek Yerel Yönetimler Seçimleri’ne yaklaşırken Yüksek Seçim Kurulu’nun belirlediği takvim de ilerliyor.

Bugün gündeme düşen bir haber bomba etkisi yarattı. Güzelyurt’ta Ulusal Birlik Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Yeniden Doğuş Partisi, Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Türk Partisi belediye meclis üyeliğinde kadın kotasını yanlış hesapladığı için aday çıkaramıyor.

Güzelyurt’ta tüm partilerin yüzde 30 kadın kotasının altında sayıda kadın aday gösterdiği gerekçesiyle 5 partinin de listeleri seçime alınmadı. BU durumda belediye meclis üyesi seçimi yapılmayacak. Partiler bu durumun telafisi için süre isterken Yüksek Seçim Kurulu’nun bu süreyi partilere vermeyeceğini ve ileriki bir tarihte bu seçimleri yapacağını belirttiği öğrenildi.

Partilerin gerekli itirazları yaptığı ve son kararın Yüksek Seçim Kurulu tarafından verileceği kaydedildi.

Beyarmudu’nda kriteri karşılayanlar giriyor

Beyarmudu’nda da aynı durum yaşanırken Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin listeleri seçim dışında kalıyor. Ulusal Birlik Partisi ise kadın kotasına uygun seçim listesi çıkardığı için orada seçime girebilecek.

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29/11/2022 16:48