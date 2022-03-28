Yerel seçimlerin ertelenmesine ilişkin yasa tasarı halkın bilgisine sunuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün oy çokluğuyla ivedilik kararı alınan “Yerel Kuruluş Organlarına İlişkin Seçimlerin Ertelenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı” Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Gerçek ve tüzel kişiler, yerel seçimin 27 Kasım’a ertelenmesini öngören tasarıyla ilgili görüş ve önerilerini yedi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunabilecek.

Tasarının genel gerekçesinde, Haziran 2022'de öngörülen belediye seçimlerinin ülkedeki nüfus dikkate alınarak belediyelerin tüzel kişiliklerinin birleştirilmesi, belediyelerin yeniden yapılandırılmalarına ilişkin reformların hazırlanması ve uygulanması, daha modern belediyeler oluşturulması ve belediyelerin birleştirilmesi ile halka daha etkin ve verimli hizmet verilmesinin sağlanması amacıyla bir süreye ihtiyaç duyulduğundan ertelenmesi gerektiği kaydediliyor.

Anayasanın 119'uncu maddesinin (3)'üncü fıkrası kuralları yerel seçimin 4 yılda bir olacağını öngörürken, 5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasasının 11 'inci maddesinin (3)'üncü fıkrasında öngörülen, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti seçimlerinde, seçim döneminin sona erdiği yılın Haziran ayında, Cumhuriyet Meclisince saptanan günde oy verir kuralını düzenlediği belirtilen genel gerekçede “Bu bağlamda, yukarıda bahsedilen reformların yapılabilmesi için gerekli olan sürenin yerel seçimlerin Haziran ayı içerisinde olacak olması halinde yetersiz kalacağından, bahse konu yerel kuruluş organlarının seçimlerinin 27 Kasım 2022 tarihinde yapılması öngörülmektedir” deniliyor.

Bu habere tepkiniz:



28/03/2022 19:10