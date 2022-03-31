Yerel yönetim reformunda görüşmeler haftaya başlayacak

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı gündemiyle toplandı. Toplantıya, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin gündeme getirdiği, ‘yerel yönetim’ reformuna yönelik komite görüşmeleri çerçevesinde bugün yapılan toplantı sona erdi. Bugünkü toplantıda genel görüşmelerin yapıldığı, detaylı görüşmelerin ise haftaya başlayacağı belirtildi.

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31/03/2022 14:42