“Yeri” sanayi bölgesinde büyük yangın

Güney Lefkoşa’ya bağlı “Yeri” sanayi bölgesinde tıbbi atık, atık batarya ve az miktarda sıvı kimyasalların işlendiği bir fabrikada dün öğleden sonra büyük bir yangın çıktığı haber verildi.

Yangının daha sonra kontrol altına alındığını yazan Alithia gazetesi, yangın sonucunda fabrika, fabrikadaki ekipmanlar aynı zamanda alanda bulunan üç ticari araç ile üç yükseltici araçta büyük hasar meydana geldiğini belirtti.

Gazete yangının çıkış nedeninin araştırılacağını ekledi.