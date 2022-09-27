Yerleşke alanının sadece yüzde 1’i yapı

KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yapıları ile Millet Bahçesi ve Millet Camii yapımı için dozerler çalışmaya başladı. Çalışmaların başlamasıyla birlikte büyük projenin detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Proje “KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi”; ve “KKTC Millet Bahçesi Yerleşkesi” olmak üzere iki ayrı yerleşke olarak planlandı.

Birinci bölüm olan KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi, 187 bin 455 metre kare alana sahip olacak.

İkinci yerleşke olan Millet Bahçesi Yerleşkesi ise 470 bin 65 metre kare olarak tasarlandı.

Millet Bahçesi’nde spor alanları ve amfi tiyatro var

Gündeme daha çok yapılacak Meclis binası ve Cumhurbaşkanlığı binaları ile gelen proje aslında çok daha büyük bir alanı içerisinde bulunduruyor.

Millet Bahçesi kısmı toplam yerleşke arazisi olarak 470 bin 65 metre kare. Millet Bahçesi alanında toplam inşaat alanı sadece 8 bin 541 metre kare. İnşaat alanı dahilinde Millet Camii, büfeler ve depoları yapıları yer alıyor.

Yerleşke alanının yüzde 1’i yapı

Kıbrıs Millet Bahçesi’nin şehrin karmaşasından uzak, huzurlu hissettirecek, insanların dinlenebileceği, yürüyebileceği, sosyalleşebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği bir alan olarak tasarlanmasının amaçlandığı ifade ediliyor.

Tasarımdaki hedef, nitelikli peyzaj unsurlarına sahip bir aktif yeşil alan yaratmak olarak nitelendiriliyor. Yerleşke Alanının ise sadece yüzde 1,4’ü yapı, yüzde 72,8’i (342.006,73 m²) peyzaj

yeşil alanı, yüzde 25,8’i (121.803,69 m²) yürüyüş ve koşu yollarını oluşturan peyzaj alanı olacak. Millet Bahçesinde toplam 19.610 adet ağaç projelendirildi.

Bahçeyi çevreleyen araç yolu üzerinde farklı yerlerde, farklı fonksiyon alanlarına hizmet eden toplamda 1145 adet otopark alanı bulunacak. Akdeniz ikliminin güneş alma oranını avantaja dönüştürmek için, sürdürülebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisinden, otoparkların üzerinde bulunan güneş panelleri ile yararlanılması ön görüldü. Toplam 442 m²’lik alanda sundurmalar üzerine güneş panelleri önerilerek, bahçe içerisinde elektrik enerjisi ihtiyacından tasarruf edilmesi planlanmış çevreci bir yaklaşım ön görüldü.

Birçok etkinlik alanı da düşünüldü

Millet Bahçesi’nde pek çok fonksiyonlu alana yer verildi. Bunlardan bazıları projede şöyle ifade edildi;

Etkinlik Meydanı (Amfi Tiyatro): Yaklaşık 4.600 m² alana kurulmuş olup, burada kalabalık kitlelerin aynı anda dinlenmelerinin yanı sıra 2000 kişi kapasiteli amfisi ile müzik dinletisi, dans gösterisi, konser gibi toplu olarak yapılan etkinliklere de olanak sağlayacak bir alan oluşturması amaçlanmıştır.

Etkinlik Çayırı: Doğayla içiçe olunabilecek toplam 15.000 m²’lik bir alan toplu etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere tasarlanmıştır.

Çocuk Oyun Alanları: Farklı yaş gruplarına ait ve farklı özellikte, toplam 8.960 m² büyüklüğünde oyun alanları tasarlanmıştır. Çocukların fiziksel olarak gelişimine katkı sağlayacak oyun elemanlarının yanı sıra farklı yerlere konumlandırılmış 2 adet sulu park ve 2 adet kuru havuzla birlikte hem çocuklar hem de yetişkinlikler için serinlemek ve sosyalleşmek için uygun mekanlar tasarlanmıştır.

Belirli bir alanda sınırlı kalmadan korunun her yerine dağılmış olarak konumlandırılan oyun alanları, sadece çocukların oynayabileceği çocuk parkları olarak yorumlanmamış, her yaştan insanın bahçeyi yürüyerek keşfederken keyifle vakit geçirebileceği alanlar olarak tasarlanmıştır.

Tüm bu alanlar kullanıcıların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayabilecek ve yaratıcılıklarını kullanmalarına imkân tanıyacak şekilde planlanmıştır. Ayrıca, oyun alanlarının bahçe içerisinde farklı noktalarda konumlandırılması, kullanıcı yoğunluğunun dağıtılmasını, oyun alanlarında sakin bir ortam oluşturulmasını ve rahat kullanımı hedeflemektedir.

Spor Alanı: Bahçenin ana girişine yakın konumlandırılan, yaklaşık 36.000 m² alanda 3 adet basketbol sahası, 4 adet tenis kortu ve 4 adet futbol sahası ile dinlenme alanları ve büfesinin bulunduğu bir spor kompleksi planlanmıştır.

Su Duvarı: Yaya yollarında yer yer, doğu-batı hakim rüzgar yönü değerlendirilerek bu doğrultuda gelen yönlendirmelerde iki taraflı su duvarları önerilmiştir. 210 cm boyunda duvarları hakim rüzgar yönünde kullanılan, sıcak iklimde az su kullanarak rüzgar yönünün doğru kullanımı ile serinlik veren alanlar tasarlanması amaçlanmıştır.

Bunun dışında bahçe içinde yer alan peyzaj ögeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

• Kermes Alanı: 100 m²

• Sanat Yolu

• Yürüyüş Yolları

• Kaykay Pisti

• Bisiklet Yolu

• Meyve Bahçesi: 10.000 m²

Bitkilendirmede ise; Kıbrıs Millet bahçesi için; Kıbrıs’ın birçok yerinde anıt ağaç olmuş, kültürünün bir parçası olmuş Cümbez Ağacı, yine iklim ve doğasına uygun olan Zeytin ağacı, Pınal Meşesi, Keçiboynuzu, Kıbrıs Akasyası, Okaliptüs, Nar ağacı, Servi, Fıstık Çamı ve Kızıl Çam gibi doğası ile bütünleşecek ağaçlar önerilmektedir. Alan içerisinde doğal görüntüyü bozmadan sağlı sollu kurgulanan çiçek tarhları ile hem görsel olarak hem de duyusal ve dokunsal olarak kullanıcılara güzel bir deneyim sağlayacak mekânlar tasarlanmıştır.

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27/09/2022 10:28