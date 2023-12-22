Yerli biberde tavsiye dışı bitki koruma tespit edildi

Tarım Dairesi’nin gıda denetimlerinde yerli kapya biberde tavsiye dışı bitki koruma tespit edildi.

15-21 Aralık 2023 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar açıklandı.

Açıklamaya göre, ithal ürünlerde 31 numunede 31 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir kalıntıya rastlanılmadı. İhraç ürünlerde 4 numunede 4 numune temiz olup, limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir kalıntı bulunmadı.

Yerli ürünlerde 22 numunede 21 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı. Yayla köyü sakini Hakkı Kavaz’a ait Kapya Biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.