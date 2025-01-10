Yerli biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptandı

Gıda denetimlerinde yerli yeşil çarli biberde tavsiye dışı, ithal deveci armudu ve sarı elmada ise limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

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10/01/2025

Yerli biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptandı

Gıda denetimlerinde yerli yeşil çarli biberde tavsiye dışı, ithal deveci armudu ve sarı elmada ise limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 3-9 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ürünlerden alınan 27 numunenin 25’i, yerli ürünlerden alınan 14 numunenin 13’ü temiz çıktı.

İthal ürünlerden alınan 27 numunenin 25’i temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye; Yerli ürünlerden alınan 14 numunenin 13’ü temiz çıkarken, tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren 1 numuneye rastlandı.

Halil Kasap Paz. Ltd.’ye ait armut devecide limit üstü bitki koruma ürünü; Orc Fodds’a ait sarı elmada da limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

Yıldırım köyü sakini Hüseyin Özbeyli’ye ait yeşil çarli biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden imha edildi.

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TAGS: gıda, sağlık, tarım
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