Yerli elektrikli otomobil 'London Ev Show' fuarına katıldı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), ülkede üretilen yerli elektrikli otomobilin “London Ev Show” fuarında, dünya otomotiv piyasası vitrininde yerini aldığını bildirdi.

Odadan yapılan açıklamada, Londra’da 14-16 Aralık tarihlerinde üç gün devam edecek elektrikli otomobil fuarı “London EV Show”da yer alan “Günsel” markası, KKTC’yi temsil edecek.

Açıklamada, markanın, Türkiye’nin ardından ilk kez Avrupa’da sergilendiği ifade edildi.

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15/12/2021 14:08