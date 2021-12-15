Yerli elektrikli otomobil 'London Ev Show' fuarına katıldı
KTSO, ülkede üretilen yerli elektrikli otomobilin “London Ev Show” fuarında, dünya otomotiv piyasası vitrininde yerini aldığını bildirdi.
15/12/2021
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), ülkede üretilen yerli elektrikli otomobilin “London Ev Show” fuarında, dünya otomotiv piyasası vitrininde yerini aldığını bildirdi.
Odadan yapılan açıklamada, Londra’da 14-16 Aralık tarihlerinde üç gün devam edecek elektrikli otomobil fuarı “London EV Show”da yer alan “Günsel” markası, KKTC’yi temsil edecek.
Açıklamada, markanın, Türkiye’nin ardından ilk kez Avrupa’da sergilendiği ifade edildi.