Yerli maydanozla ithal elma, marul ve üzümde limit üstü kalıntı bulundu

Tarım Dairesi 22-28 Ekim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal ürünlerden alınan 60 numuneden 4’ünde limit üstü bitki koruma ürünü; yerli ürünlerden alınan 17 numuneden birinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Açıklamaya göre ithal ürünler arasında İşleyen Kardeşler Ltd’e ait golden elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilerek firmaların isteği üzerine imha edildi. Onbaşı İşletmeleri’ne ait marul ve Halil Kasap Pazarlamaya ait alfonzo üzüm de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi. Ayrıca Halil Kasap Pazarlamaya ait marul firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerden Gaziveren köyü sakinlerinden Ahmet Çetin’e ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.

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28/10/2021 18:06