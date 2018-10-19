Yerli muz önümüzdeki ay piyasada

Kıbrıs Postası'ndan Şüküfe HANSEL'in haberine göre Yeşilırmak Bölgesi’nde 15 yıl aradan sonra yeniden muz ekimine başlandı. Ekimi gerçekleştiren Ziraat Mühendisi Salahi Atalar, önümüzdeki ay başından itibaren ilk ürünü piyasaya süreceklerini söyledi

Salahi Atalar, çok yakında Yeşilırmak’ın tıpkı eskiden olduğu gibi muzuyla da gündemde olacağını belirtti. Atalar çok yakında KKTC’nin kendi muzuna kavuşacağını ve Yeşilırmak’ın bundan böyle sadece çilekle değil muzuyla da dillerde olacağının haberini verdi.