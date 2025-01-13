YERLİ TRANSFER SONA ERDİ

Futbolda ara transferde yerli futbolcuların transfer dönemi sona erdi. Yabancı transfer dönemi ise 17 Ocak Cuma günü bitecek.

Transferin son gününde hareketli saatler yaşandı. Gerek son gün anlaşmaya varılan gerekse geçmiş günlerde el sıkışılan isimler imza attı.

Mesarya tecrübeli isim Fırat Ersalan'ı kadrosuna katarken DND Larnaka G.Birliği, MTG'min genç ismi Atay Yıldız'ı kiraladı. İskele temsilcisinde Yabancı kontenjanında Hollandalı Mikhail Rosheuvel ve Mesarya'dan Eren Aktaş da transfer edildi.

China Bazaar Gençlik Gücü, Yenicami'den Yasin Açıkel',Yenicami de Turgut Kaan Çoban'ı ve Dumlupınar'dan Tahsin Kaya'yı kadrosuna aldı.

Karşıyaka, A.Yeşilova'dan Mehmet Neşe ile Süleyman Batık"u kadrosuna kattı.

K.Kaymaklı Ümitcan Babahan ile Mert Ateş'i, Binatlı da Mevlüt Önal, Mehmet Göktaş, Bekir Yıldız ve Aytan İmamzade imzaları attılar.