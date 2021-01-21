Yerli üretime sahip çık kampanyası tanıtıldı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, “Yerli üretime sahip çık” sloganıyla kampanya başlattı. Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkan Candan Avunduk, basın toplantısında kampanya ile ilgili bilgiler verdi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, bugün yaşananların 100 yılda bir rastlanan bir süreç olduğunu söyleyerek, “Bugün dünya yönetimlerde bulunan hiç kimse tarafından deneyimlenmeyen bu süreç, yaşattığı kötü durumların yanında, son derece de öğretici bir süreç olmuştur” dedi.

Başkan Candan Avunduk, sağlığı derinden etkileyen, milyonlarca insanın hastalanmasına ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan bu sürecin, sağlığın yanında, ekonomileri, üretimi ve ihracatı da aylar boyunca etkilediğini ve halen etkilemeye devam ettiğine vurgu yaptı.

Avunduk, “Kıbrıs Türk Halkı olarak, bu süreçte şunu net bir şekilde gördük ki, buna benzer dönemlerde, ülkelerin yerel, yani iç üretim ve yerli ürün tüketim eğilimleri son derece önemlidir” diye konuştu.

“Diğer yandan değerlendirecek olursak, pandemi dönemi harici süreçlerde de yerel üretim, yani bir ülkenin, bir toplumun olabildiğince üretimsel açıdan kendi kendine yeten bir noktada olması, o ülke insanı adına yaşamsal bir önem taşımaktadır” diyen Avunduk, “Çünkü güçlü üretim, güçlü bir ekonomi, daha çok istihdam, daha yüksek kazanç, daha yüksek refah seviyesi demektir” dedi.

Başkan Avunduk, bir ülkenin, kendi ayakları üzerinde durması ve dışa bağımlılığının az olması ancak üretimle mümkün olacağına işaret ederek, “Üretime dayalı ekonomi modeli, tüm dünya tarafından kabul edilen bir gerçektir. Eğer bu evrensel gerçeklikten tüm dünya ülkeleri kopmuş olsaydı ve dünya ülkeleri üretim politikalarını sadece maliyete dayalı olarak hesaplamış olsaydı, tüm ülkeler, fabrikalarını kapatmış, Çin gibi düşük maliyetli ülkelerin kendileri için bir şeyler üretmesini bekliyor olurlardı. Oysa durum öyle değildir; Dünya üzerinde ekonomik açıdan en güçlü ülkeler, hala üretmeye devam eden, ürettiğini dünyaya ve iç piyasasına satan, üretim kabiliyetleri bakımından kendi kendine yeten ülkelerdir” diye konuştu.

Oda Başkanı Candan Avunduk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dolayısı ile biz de, yerel üretime sahip çıkmalıyız. Üretimi sadece ve sadece maliyetle hesaplanan bir unsur olarak görmekten de vazgeçmeliyiz. Üretime Sahip çıkmalıyız çünkü üretim daha güçlü bir ülke ekonomisi demektir. Üretime Sahip çıkmalıyız çünkü üretmek, daha çok iş, daha çok aş, daha çok istihdam demektir. Üretime sahip çıkmalıyız çünkü üretmek, kazançtır, zenginliktir, refahtır. Üretime ve üretilene sahip çıkmalıyız çünkü Atatürk’ün de dediği gibi üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur. Üretime ve üretilene sahip çıkmalıyız çünkü Anavatan Türkiye’mizin de yerel üretim hamlesini başlattığında ortaya koymuş olduğu gibi, üretmek özgürlüktür.

Üretmek kendi ayaklarının üzerinde durmaktır. Üretmek devletin güçlü olmasıdır. Üretmek, güçlenen ekonomisi sayesinde devletin halkın geneline verdiği hizmetlerin de daha iyi noktaya gelmesini sağlamaktır.

Değerli Halkımız, birileri biz üretemeyiz diyor olabilir... Ama biz üretiyoruz. Birileri Kıbrıs Türk Halkı tembeldir diyor olabilir. Ama biz çalışıyoruz ve yaklaşık 2,500 üzerinde kalem mal üretebiliyor ve çok daha fazlasını da üretebileceğimizi biliyoruz.

Birileri biz üretimden koptuk diyebilir. Ancak bilinmelidir ki biz üretimden kopmadık ve üretmeye devam ediyoruz. Birileri yerel ürünler kalitesizdir yalanını ortaya koyuyor olabilir. Ama bilinmelidir ki dünya ile kalitede yarışacak, dünyanın tercihi haline dönüşmüş, 100 lerce ürün üretiyoruz.

Buradan devletimize halkımıza açıkça çağrıda bulunmak istiyoruz. Devletimiz ve ülke üretene de üretilene de sahip çıkarsa. Rekabet edebilirliğimizin elimizden alınmasına izin verilmezse,

Tüm dünyada olduğu gibi, yerel üretim ve yerel ürünler hak ettiği korumayı görürse, halkımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan tüm insanlar yerel ürünlere sahip çıkarsa, Biz üretmeye de, büyümeye de, gelişmeye de, dünya ile rekabet etmeye de, halkımıza en kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlarla sunmaya da devam edebiliriz.

Bu ülkeyi, seçimlerle değil, üretmekle kurtarabiliriz. Bu ülkenin geleceği üretime bağlıdır. Bu ülkenin gelişimi üretime bağlıdır. Üretmek Özgürlüktür, üretmek kalkınmadır, üretmek refahtır, üretmek istihdamdır, üretmek var olmaktır, üretmek kendi ayakları üzerinde durmaktır.

Kendi ayakları üzerinde lafla durulmaz, üretmekle durulur. Güçlü bir ekonomiye konuşmakla ulaşılmaz, üretmekle ulaşılır. Üretime sahip çıkmak, seçim meydanlarında, güzel sözler söyleyerek olmaz, üretime sahip çıkmak, sözle değil, özle olur.

Üretime sahip çıkmak girdi maliyetlerinin düşürülmesidir. Üretime sahip çıkmak, Yatırıma verilen desteklerin devamını sağlamak ve bunları artırmaktır. Üretime sahip çıkmak, istihdamın desteklenmesidir. Üretime sahip çıkmak, sanayiciye, sanayi bölgelerine sahip çıkmaktır. Üretime sahip çıkmak, üretenlerin sorunlarını kendi sorunları gibi görerek onlara çözümler üretmektir. Üretime sahip çıkmak, bu ülkede yaşayan insanların, yerel ürün tüketme tercihlerini ortaya koymasıdır.

O yüzden üretime gerçekten sahip çıkınız. Yerli üretime sahip çıkınız. Yerli üreticiye sahip çıkınız. Bunu yaparken de aslında kendi geleceğinize sahip çıktığınızın da farkına varınız.

Sahip çık kampanyamız bugün başlamış olabilir ama asla bitmemelidir. Toplumsal yerli ürün tüketimimiz artsın. Tüketim artsın, üretim çoğalsın... Üretim çoğalsın istihdam artsın, ülke ekonomimiz güç kazansın.

Bu vesile ile buraya gelerek, düşüncelerimizi halkımızla, paylaşmamıza vesile olan tüm basın mensuplarına teşekkürlerimi sunarken, halkımıza da en içten saygılarımızı sunuyoruz. Üretene, üretilene sahip çık Kuzey Kıbrıs!”

“Bu kapsamda toplumu bilinçlendirme adına tüm ilçelerde billboardlarımızı asmaya başladık. Dijital çağa uygun olarak sosyal medya kampanyamız da bugün başlıyor. Hazırlayacağımız kısa filmler hafta başından itibaren gerek sosyal medyada ve gerekse TV’lerde yayınlanmış olacak.

Bununla birlikte yerel marketlerimizde kurulacak stantlarda yerel ürünlerimizi daha iyi tanıtma ve değerli halkımızla buluşturma fırsatı bulacağız.”

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21/01/2021 12:14