Yerli ürünler temiz ithal ürünlerden alınan numunelerin 4’ünde limit üstü bitki koruma tespit edildi

ads ads ads ads
11/10/2024

ads
Yerli ürünler temiz ithal ürünlerden alınan numunelerin 4’ünde limit üstü bitki koruma tespit edildi

İthal meyve ve sebzelerden alınan 58 numuneden 4’ünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 4-10 Ekim arasında yerli ürünlerden alınan 18 numuneden tümü temiz çıktı, ithal ürünlerden ise alınan 58 üründen 4’ünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Numuneler üzerinde analizler Devlet Laboratuvarı'nda yapılıyor ve Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendiriliyor.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen, Svs Tic.Ltd. ait Arap Kızı (elma) ve Çeri Domates, Onbaşı İşl. Ltd. ait Cennet Meyvesi menşeine iade edildi, Halil Kasap Paz. ait Çeri Domates menşeine iade veya imha edilecek.

Yerli ürünlerden alınan 18 numunede, limit üstü bitki koruma ürünü veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmedi.

 

11/10/2024 18:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Yerli ürünler temiz ithal ürünlerden alınan numunelerin 4’ünde limit üstü bitki koruma tespit edildi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.