Yerlikaya: “Son bir ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine döndü”

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Baas rejiminin devrilmesinin üzerinden geçen 1 ayda Türkiye'deki 52 bin 622 Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi.

Yerlikaya, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaptığı basın açıklamasında, Esad rejiminin devrilmesinin üzerinden bir ay geçtiğini hatırlattı.

Kendi halkına zulmeden, insan hak ve hürriyetlerini hiçe sayan, masum çocukları annesiz, babasız bırakan 61 yıllık zalim rejimin yıkıldığını dile getiren Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Esed kaçtı, hamdolsun Suriyeliler özgürlüklerine kavuştu. Türkiye olarak biz en başından beri hep Suriyeli kardeşlerimizin yanında yer aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi zalimin karşısında, mazlumun yanında yer almak suretiyle tarihin doğru tarafında yer aldık. Devletimiz tüm kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, vicdan sahibi her bir vatandaşımızla Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sardık ve büyük acılar çeken Suriyeli kardeşlerimize, yetimlere, öksüzlere sadece sınır kapılarımızı değil, gönül kapılarımızı da açtık. Çünkü değerli arkadaşlar, tarihimizden, kültürümüzden bize miras kalan anlayış, zorda kalanlara sırt çevirmeyi değil el uzatmayı gerektiriyordu, biz de aynen öyle yaptık."

Yerlikaya, Türkiye'de 2 milyon 888 bin 876 Suriyeli bulunduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz 2017'den beri Suriyeli kardeşlerimiz yıllardır ayrı kaldığı, özlem duyduğu, vatan hasreti çektiği topraklarına gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde geri dönüşlerini devam ettiriyorlar. Geri dönüşler, İçişleri Bakanlığımız ve bağlı kuruluşumuz Göç İdaresi Başkanlığımızca yürütülüyor. 2017'den bugüne gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönenlerin sayısı 792 bin 625 olmuştur."

Suriye özgürlüğüne kavuşmadan önce, 2024 yılının 11 aylık bölümünde gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüş kapsamında aylık ortalama 11 bin 63 Suriyelinin ülkesine döndüğünü belirten Yerlikaya, "8 Aralık'ta Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından bugüne de beklenen oldu. Gönüllü, güvenli, onurlu, düzenli dönüşler artmaya başladı. Son bir ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptı." diye konuştu.

Yerlikaya, geri dönüşlerle ilgili detayları da anlatarak, "Bu 52 bin 622 dönen Suriyeli kardeşlerimizin 9 bin 729 aile olduğunu, bu ailelerinin de toplamının 41 bin 437 olduğunu, geriye kalan 11 bin 185 Suriyelinin de tek giden kişilerden oluştuğunu ifade etmek istiyoruz." dedi