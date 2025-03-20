Yerlikaya: Sosyal medya paylaşımlarına yönelik operasyon başlatıldı

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İmamoğlu ve beraberindeki 106 kişinin gözaltına alınmasının ardından sosyal medya paylaşımlarında dönük operasyon başlatıldığını duyurdu: 261 hesap tespit edildi, 37 kişi gözaltına alındı, diğer şüpheliler için çalışmalar sürüyor."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve toplamda 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurdun birçok kentinde protestolara yol açan gözaltı uygulamalarıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına yönelik başlatılan operasyonu duyurdu. Yerlikaya, şu ana kadar 261 hesabın belirlendiğini 37 kişinin gözaltına alındığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, paylaşımların "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında yapıldığını belirtti.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

Paylaşımlar iki ayrı suçlamaya konu oldu

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası, bazı sosyal medya hesapları üzerinden;

-“Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve

-“Suç İşlemeye Tahrik” suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

'261 hesap belirlendi'

Bu paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 62’si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlenmiştir.

37 kişi gözaltında diğer kişiler için yakalama kararı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonrası 37 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Toplam paylaşım sayısı 18 milyon 647 bin 269

Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinde gözaltı işlemlerinden sonra 20.03.2025 tarihi saat 06:00’a kadar bu konu ile ilgili toplam 18.647.269 paylaşım yapıldığı görülmüş, bu paylaşımların %66’sının isimli Hesap, %34’ünün Bot Hesap olduğu tespit edilmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir."