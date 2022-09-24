Yerliler temiz, ithal 3 üründe limit üstü

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda denetimlerinde, yerli ürünlerin tümü temiz çıkarken, ithal ürünlerden üçünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 16-22 Eylül tarihleri arasındaki denetimlerde ithal 41 numune içinde Svs Tic. Ltd.’e ait çeri domateste ve siyah üzümde limit üstü bit ki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler menşeine iade edildi.

Cahide Kılıç’a ait çeri domates ise aynı sebepten dolayı firmanın isteği üzerine imha edilecek.

11 yerli ürünün tümü temiz olup herhangi bir bitki koruma ürününe rastlanmadı.

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24/09/2022 10:42