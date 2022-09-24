Yerliler temiz, ithal 3 üründe limit üstü

Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı

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24/09/2022

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Yerliler temiz, ithal 3 üründe limit üstü

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda denetimlerinde, yerli ürünlerin tümü temiz çıkarken, ithal ürünlerden üçünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

 Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 16-22 Eylül tarihleri arasındaki denetimlerde ithal 41 numune içinde Svs Tic. Ltd.’e ait çeri domateste ve siyah üzümde limit üstü bit ki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler  menşeine iade edildi.

Cahide Kılıç’a ait  çeri  domates ise aynı sebepten  dolayı firmanın isteği üzerine imha edilecek.

11 yerli ürünün tümü  temiz olup herhangi bir  bitki koruma ürününe rastlanmadı.

 

24/09/2022 10:42
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TAGS: Tarım Dairesi, Devlet Laboratuvarı, gıda denetim, haber, kıbrıs
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