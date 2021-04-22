Yeşil Barış Hareketi: Dünyamızın dengelerini insan eliyle bozarak, yaşanamayacak hale getirdik

Yeşil Barış Hareketi, 22 Nisan Dünya Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. “Dünyamızın dengelerini insan eliyle bozarak, yaşanamayacak hale getirdik” denilen mesajda, bu durumun üstesinden ancak elbirliği ile çalışarak gelinebileceği vurgulandı.

22 Nisan'da Dünya Günü’nün tarihçesi hakkında bilgi verilen mesajda, “Ülkemizde üzerimize düşeni hiç yapmayarak bütün dünyada son birkaç ülke gibi sınıfta kaldığımızı görmek üzücüdür” denildi.

Şu ana kadar ülkeyi yöneten hiçbir hükümetin bu konuya eğilmediği savunulan mesajda, “alınan yanlış kararlar ve adeta tam tersi icraatlarla, her gün giderek artan tahribatlarla, yerel doğal koşullarımızı da zora sokmaktayız” ifadeleri kullanıldı.

Mesajda “Biz de bu dünyada yaşıyor ve yaşamak istiyorsak, onun sorunlarını görmek, çareler düşünmek ve gerek devlet, gerekse tek tek her birey bu doğrultuda sorumluluklar üstlenerek gereğini yapmak zorundayız” vurgusu yapıldı.

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22/04/2021 14:20