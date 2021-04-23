Yeşil Barış Hareketi Karpaz’da Dut Ağacı Dikim Etkinliği Düzenliyor

Yeşil Barış Hareketi, yarın sabah 10.00’da Karpaz’da kurulan Tahsin Tural Permakültür Merkezi’nde dut ağacı dikim etkinliği düzenliyor.

Dut ağacı farkındalığı için gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliği, Yeşil Barış Hareketi öncülüğünde, Tahsin Tural Permakültür Merkezi, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli tarafından destekleniyor.

Yeşil Barış Hareketi’nden yapılan açıklamada, Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretilecek beyaz dut fidanlarıyla Tahsin Tural Permakültür Merkezi’nde bir dut koruluğu yaratmanın hedeflendiği belirtildi.

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23/04/2021 13:55