Yeşil Barış Hareketi: Lapta’da Marina-Otel Projesinde ara emri kesinleşti

Yeşil Barış Hareketi, Lapta’da Marina-Otel projesinde verilen geçici ara emri sonrasında devam eden mahkeme süreci ve duruşmaların sonucunda bugün, ara emrinin dava sonuna kadar kesinleştiğini duyurdu.

Yeşil Barış Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lapta Belediyesi’nin 18 Mart’ta Lapta’da Marina-Otel yapılmasıyla ilgili bir ihaleye çıktığı anımsatılarak, Yeşil Barış Hareketi’nin, söz konusu ihalenin onaylı Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu olmaması, projesiz bir şekilde ihaleye çıkması gibi hukuka aykırılıklar içerdiği iddialarıyla 8 Nisan’da Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurduğu hatırlatıldı.

Verilen geçici ara emri sonrasında devam eden mahkeme süreci ve duruşmaların sonucunda bugün, ara emrinin dava sonuna kadar kesinleştiğinin kaydedildiği açıklamada, Lapta Belediyesi’nin “dava konusu arazide bir tek ağacın bile olmadığı ve sadece kayalıklardan ibaret olduğundan dolayı çevreye bir zarar gelmeyeceği” söylemlerinden duyulan üzüntü dile getirildi.

“Oysa hukuk, bizler gibi, çevreyi ‘tüm canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü fiziksel, biyolojik ve sosyo-kültürel alan’ olarak tanımlamaktadır. Bu bilinçle çevreyi bu şekilde değerlendirip, korumaya ve takibini yapmaya devam edeceğimizin altını çizmekte yarar vardır” denilen açıklamada, dava sürecini gönüllü olarak üstlendiği belirtilen Avukat Buse Günsoy’a teşekkür de edildi.

Bu habere tepkiniz:



01/07/2022 15:25