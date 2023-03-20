Yeşil Barış Hareketi ormanlık arazilerin verildiğini iddia etti

Yeşil Barış Hareketi, ormanlık arazilerin birilerine verilmek üzere Bakanlar Kurulu tarafından kararlar alındığını iddia etti.

Uluslararası Orman Günü vesilesiyle Yeşil Barış Hareketi tarafından yayımlanan mesajda, “Ülkemizde de ormanlar sevgisizlik ve ilgisizlik yüzünden telef olurken orman alanları, her gün devlet eliyle yağmalanmakta ve/veya yağmalanmasına zemin hazırlanmaktadır. Anayasa’ya rağmen, Bakanlar Kurulu ormanlarımızı her gün başka maksatlarla kullanılmak üzere birilerine vermek için kararlar üretmektedir. Orman toprakları birilerine dağıtılırken, son yıllarda iyice ihmal edilen ormanlarımız bakımsız kalarak çam kese böceklerine yem olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Bir ülkede karasal alanların yüzde 30’unun ormanlarla kaplı olması gerekirken, Kuzey Kıbrıs’ta bunun yüzde 20 civarında olduğu, sağlıklı ağaçlarla kaplı ormanların yüzde 10’un altında olduğu kaydedilen açıklamada, “Orman varlığımız iklim değişikliği etkilerine eklenen insan ihmalleri ve ihlalleri sonucu sık sık çıkan yangınlar nedeni ile azalırken, kuraklaşan iklimimizde bu zor koşullarda yeniden orman oluşturmak artık çok büyük bir zorluk. Son birkaç yılda dikilen fidanların yaşama oranının yüzde 10’un altında olması bunun en çarpıcı göstergesidir” denildi.

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20/03/2023 16:44