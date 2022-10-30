Yeşil Barış Hareketi: Yolsuz ve usulsüz uygulamalardan en çok ‘çevre’ zarar görmektedir

Yeşil Barış Hareketi, “KKTC’de Yolsuzluk Algısı 2021 Raporu” kapsamında yapılan anketin sonuçlarına işaret ederek, anket sonuçlarının “yolsuz ve usulsüz uygulamalardan en çok ‘çevrenin zarar gördüğünü” ortaya koyduğunu belirtti.

Yeşil Barış Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde basına da yansıyan “KKTC’de Yolsuzluk Algısı 2021 Raporu”nun hazırlanması için yapılan ankete katılanların yüzde 96’sının KKTC’de rüşvet ve yolsuzluk olduğunu düşündüğüne işaret edilerek, “Halkın yüzde 96 oranında ‘rüşvet’ ahlaksızlığına işaret etmesi infial yaratacak boyutlardadır… Çevrenin de bundan en acı şekilde nasibini almakta olduğu gözlerden kaçmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

“Kamu kaynaklarının istismar edilmesinin yanı sıra, ağırlıklı olarak paha biçilmez değerdeki doğal varlıklarımız da en yaygın biçimde bir ‘rant olarak’ kullanılmaktadır” görüşü savunulan açıklamada, “Hükümetlerin ve kamu sektöründe ülkeyi yönetir pozisyondaki bürokratların yolsuzluklara hoşgörülü davranması, ülkemizin çevresel değerlerine bir kez daha geriye döndürülemeyecek boyutlarda zararlar vermektedir. Yeşil Barış Hareketi olarak açtığımız 30’u aşkın davaların sadece biri hariç, tamamının ‘devlete karşı’ açılmış olması bu nedenlerledir” denildi.

Açıklamada devamla, “Ülkemizin doğal ekosistemlerini bozacak kadar ‘doğal çevre yıkımı’ yaratılarak, ülkemizi neredeyse yaşanamaz hale getirecek tehditlerle karşı karşıya bırakacak yanlışlar yapılmaktadır” ifadelerine yer verilerek, “Doğadan, bugünün insanlarından ve gelecek nesillerin yaşam hakkından çalarak gidilen yolun doğru olmadığı” görüşü paylaşıldı.

Yeşil Barış Hareketi, tüm sorumlulara, “doğaya, ülkeye, insanlara yaptıkları yanlışlarla ilgili hesap verme ve bir an önce doğru yola dönme” çağrısında bulundu.

Bu habere tepkiniz:



30/10/2022 11:57