Yeşil Barış Hareketi’nden 5 Haziran Dünya Çevre Günü Mesajı

Yeşil Barış Hareketi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı:

Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan mesaj şöyle:

“5 Haziran 1972 yılında BM Stockholm Konferansı´nda insan ve çevre arasındaki ilişkiden yola çıkılarak bugün Birleşmiş Milletler tarafında “Dünya Çevre Günü” olarak kabul edilmiştir. İlk kez “Tek Bir Dünya” sloganı ile başlayan, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratmayı amaçlanan 5 Haziran etkinlikleri, günümüzde bu gün vesilesi ile 100’den fazla ülkede etkinliklerle takip edilmektedir. Dünya Çevre Günü 2019, dünyamız için “bir şeyler” yapan insanların günü olarak anılıyor. Her 5 yıl Haziran’da bir tema belirlenerek, farkındalığı artırmaya yönelik etkinlikler düzenlenmektedir. Küresel ısınmaya neden olan hava kirliliği boyutlarının durdurulamaz ve tehlikeli seviyelerde iklim değişikliklerine neden olmaya devam etmesinden yola çıkılarak alınan kararla, 2019 yılı Dünya Çevre Günü´nün teması “Hava Kirliliği ile Mücadele” olarak belirlenmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre artan nüfus, fosil yakıt tüketimi kaynaklı ve temiz yakıt ve teknolojilerinin kullanılmaması ile kirlenen hava nedeniyle her 10 kişiden 9´u kirli hava solumaktadır. Dünya çapında her yıl 7 milyon insan hava kirliliği nedeniyle erken yaşta hayatını kaybediyor. Bu kayıpların 4 milyonu Asya Pasifik bölgesinde oluyor. Dünya Çevre Günü 2019 çerçevesinde devletler, sanayi, toplumlar, bireyler bir araya gelerek yenilenebilir enerji ve yeşil teknolojileri kullanmaya, şehir ve bölgelerdeki hava kalitesini iyileştirmeye davet edilecek.

Bu yıl 5 Haziran etkinliklerine Çin talip oldu. BM’nin son yayınladığı rapora göre; sadece Asya Pasifik bölgesinde 25 teknoloji politikasının hayata geçirilmesi ile küresel karbondioksit emisyonunda %20, metan gazı emisyonunda ise %45’lik bir azalma sağlanabilecek. Bu azalma ise küresel ısınmada 1/3 derecelik bir düşüş getirebilecek. Çin giderek büyüyen yeşil enerji sektörü ile iklim konusunda bir lider konumuna geldi. Ülke halihazırda dünyadaki elektrikli arabaların yarısına, elektrikli otobüslerin ise %99’una sahip. Dünya Çevre Günü 2019 kutlamalarına ev sahipliği yapacak olan Çin’in; etkinlikler sırasında daha temiz bir çevreye yönelik inovasyon ve ilerleme çalışmalarını tüm dünyaya sergilemesi bekleniyor.

Bizim ülkemizde ise bu doğrultuda henüz bir hareket yok!... Biz de, ayni dünyada yaşadığımızı hiç unutmadan, sağlıklı bir gelecek için ev ödevimizi yapmalıyız. Fosil yakıt kullanımını azaltmalı, sınırlandırmalı, mümkünse hayatınızdan çıkarıp çevre dostu alternatiflerle; “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” ile değiştirmeliyiz.”