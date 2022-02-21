''Yeşil Bilezik'' Projesi Başlıyor

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mağusa Kültür Derneği tarafından yürütülmekte olan “Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okur-Yazarlığı Projesi” 4 Mart Cuma günü saat 15:00’te Forte Live Mağusa’da gerçekleşecek olan lansman etkinliği ile halka ve basına tanıtılacak.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen “Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okur-Yazarlığı Projesi” ile çevre okuryazarı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor. Mağusa Kültür Derneği (MKD) bu proje ile Kıbrıs’ta çevresel sürdürülebilirliğe uzun vadeli ve çarpan etkili katkı sağlamayı amaçlıyor.

Üç yıl boyunca devam edecek olan proje kapsamında, sürdürülebilir çevre eğitimi model ve mekanizmaları oluşturulacak ve oluşturulan model ve mekanizmalar pilot bölge olarak belirlenen Mağusa’da uygulanacak.

Mağusa Bölgesindeki İlkokul Öğrencilerinin Çevre Okur-Yazarlık Düzeyleri Belirlenecek

Mağusa bölgesindeki ilkokulların, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerini ve çevreye yönelik tutumlarını belirlemek için bir dizi anket çalışması gerçekleştirilecek. İhtiyaç analizi niteliğini de taşıyacak olan anket çalışmalarından elde edilecek olan veriler, çevre okuryazarlığı odaklı bir eğitim müfredatının ve eğitim içeriklerinin geliştirilmesi için kullanılacak. Uzman görüşleri ve anket raporları ışığında geliştirilecek müfredat kapsamında, pilot bölge olarak belirlenen Mağusa’daki ilkokul ve lise öğrencilerine, ilkokul öğretmenlerine ve öğretmen adaylarına eğitimler sunulacak.

Proje Kapsamında 900’den Fazla İlkokul Öğrencisi, Öğretmen, Öğretmen Adayı ve Genç Eğitilecek

Proje kapsamında, 900 ilkokul öğrencisi, 50 ilkokul öğretmeni, 50 öğretmen adayı ve 30 genç çevre gönüllüsü ücretsiz olarak çevre okuryazarlığı geliştirme programlarına dahil edilecek. Ayrıca proje boyunca “Yeşil Meslekler” ve Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” (SKH) ile ilgili farkındalık yaratacak eş zamanlı çalışmalar ve aktiviteler de gerçekleştirilecek.

Proje Tanıtımı 4 Mart Cuma Günü Halka Açık Olarak Gerçekleşecek

Çıktıları arasında çevre koruma ve iyileştirme çalışmaları, ağaçlandırma, sulak alanlar hakkında farkındalık çalışmaları, asırlık zeytin ağaçlarının kurtarılması, çevre temizliği, geri dönüştürme atölyeleri, kompostlama, eko-bahçe yapımı, en eko-okul yarışması, çocuklara yönelik eğitici animasyonların hazırlanması, çevre odaklı kamu spotları, mobil oyun tasarımı, ekolojik festival gibi birçok etkinlik ve faaliyetin yer alacağı proje hakkında bilgi almak isteyenler, 4 Mart Cuma günü, 15:00-17:00 saatleri arasında Mağusa Suriçi’nde yer alan Forte Live Mağusa isimli mekanda gerçekleşecek proje tanıtım kokteyline katılabilirler.

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21/02/2022 10:12