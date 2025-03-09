Serhatköy’de Fidan Dikimi Gerçekleşecek!

Yeşil Okullar Projesi kapsamında, çevre bilincini artırmak ve doğaya katkı sağlamak amacıyla 10 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da Serhatköy’de fidan dikimi etkinliği düzenlenecek.

Proje çerçevesinde öğrenciler ve öğretmenler birlikte fidan dikerek çevreye duyarlılık mesajı verecek. Yetkililer, bu tür etkinliklerin çocuklara doğa sevgisini aşılamak ve sürdürülebilir çevre bilincini artırmak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Fidan dikimiyle gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması hedeflenirken, projenin ilerleyen süreçte farklı okullarda da uygulanmaya devam edeceği belirtildi.