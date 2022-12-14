Yeşil gözlük, kronik ağrıları azaltmaya yardımcı olabilir

ABD’li biliminsanları tarafından yapılan çalışmada, yeşil ışığın ağrı kesiciye bir alternatif olabileceği belirlendi. Araştırmada, kronik ağrıları olan hastaların yeşil lensli gözlük taktıklarında daha az ağrı kesiciye ihtiyaç duydukları tespit edildi.

Yeşil lensli gözlük takmak, kronik ağrının tedavisinde yeni bir yol olabilir. ABD’deki Duke Üniversitesi’nden araştırmacıların 34 hastayla yaptıkları çalışmada, yeşil lensli gözlük takmayan hastaların anksiyetesinde herhangi bir değişim gözlenmezken, yeşil lensli gözlük takan hastaların anksiyetesinde dört kat azalma görüldü. Her iki gruptaki hastaların ağrı skorları aynı olmasına rağmen, yeşil gözlüklü hastaların çok daha az ağrı kesiciye ihtiyaç duyması, yeşil lensli gözlüklerin semptomların kontrolünde etkili olduğuna işaret ediyor. Şu anda standart ağrı kesicilerin çok az etki ettiği fibromiyalji hastalığı için birçok yan etkisi görülebilen antidepresan ilaçları kullanılıyor. Bu nedenle araştırmanın ilaç kullanımına etkili bir alternatif oluşturma yolunda önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre renk spektrumunun ortasında bulunan yeşil rengin, vücutta enkefalin adı verilen doğal ağrı kesici işlevi gören kimyasalların salınmasını tetiklediği ve ayrıca beynin ağrıyı işleme biçimini değiştirebileceği düşünülüyor. Beynin bazı ağrılı hastalıkların işlendiği merkezi de olan gözden gelen bilgilerin işlendiği talamus bölgesinin yeşil ışığa daha az tepki vermesi de bu yönetim etkili olabileceğine dair bir diğer unsur. Bu doğrultuda migren tedavisinde yeşil ışık kullanımını amaçlayan çalışmalar da yürütülmüştü.

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14/12/2022 09:47