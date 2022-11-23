Yeşil Hat 'ta görev yapacak özel polis münhaline ilgi az

Yeşil Hat’ta görev yapacak 300 özel polis için açılan münhale ilginin olmadığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Yeşil Hat’ın denetlenmesinde görev yapacak 300 polisin istihdam edilmesine yönelik münhal süresinin, başvuruların az olması nedeniyle uzatıldığını yazdı.

Gazete, yapılan başvuru sayısının sadece 187 olması nedeniyle Rum Polis Genel Müdürü Stelyos Papatheodoru’nun münhal tarihini 2 Aralık’a kadar uzatma kararı aldığını belirtti.

Gazete düşük başvuru nedeninin, son dönemlerde kamuda açılan ve poliste sürekli var olan münhaller olduğunu yazdı.

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23/11/2022 11:39