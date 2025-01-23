Yeşil Hat Ticaret Haftası etkinlikleri tamamlanıyor

Avrupa Birliği’nin (AB) desteğiyle düzenlenen “Yeşil Hat Ticaret Haftası” etkinlikleri cuma günü yapılacak resepsiyonla tamamlanacak.

Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, Ticari Fırsatlar Toplantısı ve Kapanış Resepsiyonu cuma günü 16.00-18.00 saatleri arasında Garage Deryneia/Derinya’da olacak.

Bir hafta boyunca devam eden, Yeşil Hat ticaretini teşviki hedefleyen etkinliklerin kapanışında işletmelerin AB One Stop Shop Hizmet Noktası tarafından sunulan hizmetler ve 2025 Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri hakkında bilgilendirilmesi de amaçlanıyor.