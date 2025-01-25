Yeşil Hat Ticareti Haftası tamamlandı

Yeşil Hat Ticareti Haftası, Derinya'da gerçekleştirilen etkinlikle resmen sona erdi.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
25/01/2025

Yeşil Hat Ticareti Haftası tamamlandı

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve bir hafta süren etkinlik, iki toplumdan girişimcilerin Yeşil Hat ticaretine ilgisini ve daha aktif katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlendi.

AB Bilgi Merkezi'nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumlarından katılımın olduğu etkinlik, girişimcilerin Yeşil Hat ticaretinin faydalarını keşfetmeleri ve yeni iş bağlantıları kurmaları için zemin oluşturdu.

“Ticaret Fırsatları Toplantısı” ve “Kapanış Resepsiyonu” etkinliğinin, işletmelerin, “AB One Stop Shop Hizmet Noktası” tarafından sunulan hizmetlere aşina olmalarına ve 2025 Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri hakkında bilgi edinmelerine  de olanak sağladığı ifade edildi.

Yeşil Hat Ticareti Haftası boyunca, işletmeler, ekonomi ve ticaret odaları üyeleri ve diğer paydaşlar arasında bağlantıların kurulmasını, yeni ticaret fırsatlarının keşfedilmesini ve işbirliği stratejilerinin görüşülmesini sağlayan çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Açıklamada, "Avrupa Birliği'nin Yeşil Hat ticaretine sürekli desteğini vurgulayan bu etkinlikler, aynı zamanda, Yeşil Hat Tüzüğü'nün ada genelinde iş birliği ve ekonomik refahın bir çerçevesi olarak güçlendirilmesine odaklanarak geçmişte uygulanan ve gelecekte uygulanacak AB destekli girişimleri de sergiledi" denildi.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: yeşil hat ticareti, kıbrıs
MANŞETLER

İş yerinde zihinsel olarak güçlü olmanın yolları: 6 adımda kendini koruma yöntemi

HK YAŞAM

İş yerinde dayanıklılık, bilişsel yeniden çerçeveleme, duygu düzenleme ve sınırlar belirleme yoluyla zihinsel güç geliştirmeyi içerir. Fiziksel sağlık, büyüme zihniyeti ve destekleyici bir ağ da önemlidir. Bu yaklaşım stresi yönetmeye ve uyum sağlamaya yardımcı olur, güven ve etkili sorun çözmeyi destekler. İşte iş yerinde zihinsel olarak güçlü kalmanıza yardımcı olacak 6 alışkanlık.

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.