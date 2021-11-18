Yeşil Hat Tüzüğü temelinde gerçekleştirilen ticaret düşük

Politis gazetesi “İki Toplumlu Ticaret Zayıf” başlığıyla yer verdiği haberinde, Yeşil Hat Tüzüğü temelinde gerçekleştirilen ticaretin düşük seviyelerde hareket ettiğini yazdı.

Gazete, mevcut istatistiklere göre, 2020 yılında Yeşil Hat’tan Güney Kıbrıs’a geçen malların toplam değerinin 4,6 milyon Euro olduğunu ve bu rakamın 2019 yılında 5,4 milyon Euro olduğunu, dolayısıyla bir yılda yüzde 14 civarında azalma meydana geldiğine işaret etti. Gazete, 2020 yılında Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yönelik gerçekleştirilen ticaretin toplam değerinin 748 bin Euro, 2019 yılında ise bu rakamın 694 bin Euro olduğunu belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yönelik gerçekleştirilen ticaretin, iki taraf arasındaki toplam ticaretin yalnızca yüzde 14,8’ini (2019 yılında yüzde 13,7) teşkil ettiğini de ekledi.

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18/11/2021 14:25