Yeşil Hat üzerine dikenli tel çekilmesini protesto ettiler

Kıbrıs Rum yönetiminin, kaçak mülteci göçünü önlemek iddiasıyla “Akaki” (Akça) bölgesinde Yeşil Hat üzerine dikenli teller çekmesi, bölgede yaşayan bir grup Kıbrıslı Rum tarafından protesto edildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıs Rum yönetiminin, kaçak göçü önleme bahanesiyle “Akaki” bölgesinde Yeşil Hat üzerine dikenli teller çekilmesinin dün düzenlenen yeni bir gösteriyle protesto edildiğini yazdı.

Alithia, “Akaki” (Akça), “Peristerona”, “Astromeriti”, “Avlona” (Gayretköy), “Denya” ve “Mammari” köyleri sakinleri Kıbrıslı Rumların dün “Lefkoşa-Troodos” ana yolunu yaklaşık bir saat trafiğe kapatan bir eylem gerçekleştirdiklerini yazdı.

Protestocuların traktör ve buldozerlerle yolu kapattıklarını ve ellerinde ise “Köylerin Bölünmesi. Dikenli Tellere Hayır”, “Çocuklarımızın Geleceğine Dikenli Tel” gibi sloganlar yazan pankartlar taşıdıklarını yazan gazete, Peristerona Muhtarı Haritos Pittis’in ise yaptığı açıklamada, “dikenli tellerin çiftçilerin aleyhine olduğunu” vurguladığını akardı.

Pittis, “bakımından sorumlu olduğu üç adet tarlanın ara bölgede kaldığını ve kendisinin bu tarlalara gidebilmek için farklı noktalardaki üç demir kapıyı açmak zorunda kaldığını” belirterek “Çiftçilerin eziyet çekmesi kabul edilemez. Kaçak mülteci sorunu olduğunu biliyoruz ancak polis gözetimi gibi farklı bir yol bulmalılar” şeklinde konuştu.

Gazete, “Omorfo Metropoliti” sözcüsü Papaz Mihalis Nikolau’nun da yaptığı konuşmada “hiç kimsenin dikenli tellerin arkasında yaşamak zorunda olan bu insanların yerinde olmayı istemeyeceğini, yetkililerin bu insanların sesine kulak vermesi gerektiğini” söylediğini yazdı.

- Nuris BM Genel Sekreterliğini bilgilendirecek

Öte yandan gazete bir diğer haberinde ise, İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in New York’ta bir dizi temaslarda bulunacağını ve BM Genel Sekreterliği nezdinde de temaslar gerçekleştireceğini yazdı.

Habere göre Nuris, dün düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, 1 Ekim'de kutlanan sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşu” yıl dönümü sebebiyle New York’ta gerçekleştirilecek etkinliklere katılacağını ve bu ziyaret çerçevesinde BM Genel Sekreterliği ofisi ve Genel Sekreter yardımcısıyla da temasları olacağını belirterek “mülteci sorunu konusunda mevcut durum hakkında bilgi aktaracaklarını” da vurguladı.

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26/09/2022 11:26