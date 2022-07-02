Yeşil Hat’ta görev yapacak 300 sözleşmeli özel polise silah var psikolojik test yok

“Düzensiz mültecilerin Güney Kıbrıs’a erişiminin önünü kesmek” gerekçesiyle Yeşil Hat boyunda silah taşıma ve kullanma yetkisiyle görev yapmak üzere 300 özel sözleşmeli polis alımına ilişkin yasadan sonra dün de ilgili tüzük Rum meclisinden geçti.

Aranan vasıflara, adayların psikolojik testten de geçirilmesi maddesinin eklenmesi teklifi 12’ye karşılık 22 oyla reddedilen AKEL “kazara da olsa herhangi bir olay olursa hesabını değişikliği reddedenler vermeli” uyarısında bulundu.

Haravgi’nin haberine göre AKEL’in tüzüğe, normal polis alımlarındaki gibi özel sözleşmeli polis alımlarında da psikolojik test uygulanmasını istemesine karşı çıkanlar tüzükte boşluklar olduğunu kabul etmekle birlikte meselenin “ulusal ve acil olmasını” gerekçe gösterdi.

Ekologlar milletvekili Aleksandra Attalidu, mülteciler Güney Kıbrıs’a girdikten sonra yakalanabileceğinden özel sözleşmeli polis istihdam etmenin işe yaramayacağı inancıyla AKEL’in önerisine destek verdi. Attalidu “herhangi bir olay çıkarsa sorumlusu, birilerinin psikolojik testten geçmeden silahlanıp ara bölgeye girmesinden yana olanlar olacak” dedi.

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02/07/2022 13:17