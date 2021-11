Yeşil Hat’ta Kurulacak Gözlem Sisteminin Ardındaki Gizem…

Rum yönetiminin Yeşil Hat’tı günde 24 saat gözlemlemek amacıyla gözetleme sistemi kurmak üzere anlaştığı Elbit Systems Ltd isimli İsrail şirketinin geçmişinin ve bugününün, dünya çapında ölümler ve kanlı insan hakları ihlalleri” ile dolu, sistemin ise “çok gizemli” olduğu bildirildi.

Haravgi, Rum yönetiminin, İsrail şirketi ile anlaşmasını yaptığı sistem kurulumu ve işletimini sorunsuz yürütmek için AKEL’in gündeme getirdiği şeffaflık, iyi yönetim ve egemenlik haklarının devredilmesi meselelerinde ısrarla suskun kaldığını, güvenlik meselesi kisvesi altında hiçbir soruya cevap verilmediğini belirtti. Gazete, Yeşil Hat’ta kurulacak sistemin “PEGASUS casus yazılımıyla mı çevrili olacağı” sorusunu sordu.

Elde edebildiği tek bilginin, sistemin Dillirga’dan Derinya’ya kadar Yeşil Hat’tın tamamını kapsayacak ve kullanılacak kameraların termal olacak olduğunu yazan gazete, “Yani gece de her şeyi görecek. Sistem AİK şebekesine bağlı olmakla birlikte elektrik kesintisi durumlarına karşı jeneratörlerle de desteklenecek. Yine Telekomünikasyon İdaresi ve gerekli her türlü seferi sistemle bağlı olacak” ifadelerini kullandı.

“Hükümet bütün bunlarla Yeşil Hattı, yabancı bir şirketin gözetleyeceği ‘katı sınır’ haline mi çeviriyor?” sorusunu ortaya koyan gazete, Elbit Systems’in İsrail’in en büyük özel güvenlik ve silah şirketi olduğunu, İsrail ordusu tarafından kullanılan İHA ve yer teçhizatının yüzde 85’ini ürettiğini hatırlattı.

Şirketin, reklamını yaptığı ürünlerinin “sahada denenmiş” olduğuna işret ettiğini belirten gazete “ürünlerinin Gazze’de, Batı Şeria’da ve Doğu Kudüs’te yaygın kullanıldığına gönderme yapıyor” ifadesini kullandı. Haberde, Jerosalem Post isimli İsrail gazetesinin Elbit şirketine ait Hermes İHA’larının İsrail’in 2014’te Gazze’de gerçekleştirdiği “Protective Edge” operasyonunda kullanılarak ölümlerin yüzde 37’sine sebep olduğu haberi örnek gösterildi.

Savaş suçları raporunda bombardıman sonrasında okullarda, çocuk parklarında, hastane ve evlerde Elbit ürünü güdümlü Lizard bombaları bulunduğuna yer verildiği hatırlatılan haberde, Hermes İHA’larının 2006’da İsrail’in Libya ile yaptığı savaş sırasında da kullanıldığını ve Kızılhaç görevlileri dahil birçok kişiyi öldürdüğü, “The Intercept” tarafından yayımlanan İsrail Polisi raporunda 2014’te Gazze şeridindeki bir sahilde futbol oynayan 4 çocuğun İsrail ateşi ile öldürülmesinden Elbit’in bir Hermes 450 İHA’sının sorumlu olduğunun belirtildiğine dikkat çekildi.

Haberde ayrıca İsraillilerin Filistinli aktivistleri PEGASUS casus yazılımı ile takip ettiğini, 6 Filistin STÖ’süne mensup 75 üyenin cep telefonlarında yapılan incelemede 6’sına PEGASUS yazılımı ile sızılarak izlendiğinin Toronto Üniversitesi Citizen Lab konrolü Uluslararası Af Örgütü dijital hizmetleri tarafından kanıtlandığı da belirtildi.

Bu habere tepkiniz:



14/11/2021 14:57