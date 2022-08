Yeşil kaplumbağa Katie Alagadi'de

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği - SPOT, Çevre Koruma Dairesi izni ve işbirliği ile son 30 senedir Alagadi’de üreyen deniz kaplumbağalarını izlemekte. Bu çalışmalar sırasında yumurtlamaya gelen tüm anneler markalanarak kimliklendirilmekte.

Alagadi’de 30 yıldır gerçekleştirilen bu çalışmalar sırasında toplam 750 yeşil kaplumbağa (Chelonia mydas) ve 650 Caretta olarak bilinen iri-başlı deniz kaplumbağası tek tek markalandı. Bu sayede biliyoruz ki, deniz kaplumbağaları 2 ile 6 yıllık aralıklarla üremek üzere ülkemiz kıyılarına geliyor ve üreme sezonunda 3 ile 6 kadar yuva yapabiliyor.

En az 62 yaşında olan yeşil deniz kaplumbağası Katie son 30 senede nerelerdeydi?

1992’den beridir Alagadi’de yumurtlayan anneleri 2022 yılında halen görmek büyük mutluluk! Bazılarına o kadar aşina oluyoruz ki, sadece siluetlerinden tanır hale geliyoruz…

SPOT olarak bugüne kadar 100’den fazla deniz kaplumbağasını uydu vericisi ile izledik. Biliyoruz ki, birkaç yıl ara ile üremek üzere sahillerimize gelen deniz kaplumbağaları genel olarak aynı göç yollarını izleyerek aynı bölgelerde yaşamak üzere ülkemiz sularını terk ediyor. Fakat bu çalışmalar aynı bireyin birkaç yıl ara ile izlenmesi ile varılan sonuçlardı. Oysa aynı bireyin 30 yıl boyunca aynı rotayı ve beslenme bölgesini kullanıp kullanmadığı konusunda bilgimiz yok. Fatak, Katie sayesinde bu konuya ışık tutabileceğiz!

En az 62 yaşında!

G55 kimlik numaralı Katie, Alagadi’de gece gözlemi yapan SPOT ekibi tarafından tespit edilen 55. yeşil kaplumbağa. İlk kaydedildiği 1995 yılından sonra 1999, 2003, 2006, 2010, 2015, 2018 ve 2022 yıllarında Alagadi’de yumurtlamaya devam etti. Bunca yıllık tecrübemize dayanarak Katie’nin en az 62 yaşında olduğunu düşünüyoruz.

“Akdeniz’de uydu vericisi ile takip edilmiş ilk yeşil kaplumbağalardan!”

Aslında Katie Akdeniz’de gerçekleştirilen ilk izleme çalışmalarının da önemli bir parçasıydı. SPOT olarak 1999 yılında onu ilk kez Alagadi’den Mısır’daki Nil nehri’nin ağzına kadar takip etmiştik. Fakat çalışma sırasında vericide bozukluk yaşandı. Daha sonra, 2003 yılında, yeniden takip edilerek, bu kez beslenme alanı olan Libya’nın Sitre Körfezi’ne kadar izlemeyi başardık. Şimdi bundan neredeyse 20 yıl sonra, 27 Temmuz 2022 tarihinde Katie’yi yeniden izlemeye başladık. Böylece yıllar sonra Katie’nin yeniden Libya’ya dönüp dönmeyeceğini heyecanla izleyerek göreceğiz!

Katie’nin göçüne sen de tanık olmak istiyorsan http://www.cyprusturtles.org/trackingsayfamızdan onu takip edebilirsin.

“Katie Kuzey Kıbrıs’ı çok sevdi, kaplumbağalarsa adeta onu Kuzey Kıbrıs’a geri çağırıyordu”

Devlin’in ailesi tarafından evlat edinene kadar Katie, sadece G#55 kimlik numarası ile isimlendiriliyordu. Şimdi, Kuzey Kıbrıs’ı çok seven Katie Devlin’in acı kaybı sonrasında ailesi tarafından evlat edinilen G#55’nin, yani Katie’nin, her yuvası Katie Devlin’in sevenlerine büyük bir mutluluk veriyor. Acı hatırları yüreklerde dindirip, yerine güzel haberler verebilmek derneğimiz için be büyük bir sevinç.

“Katie Kuzey Kıbrıs’ı çok sevdi ve sık sık ziyaret etti. Herkes o kadar cana yakın ve arkadaş canlısıydı ki, burayı ikinci evi olarak görüyordu. Gezilerinden birinde SPOT’un Alagadi’deki merkezini ziyaret edip, bir Caretta’nın sahilde yumurtladığını görünce, bundan büyülendi, sürekli kaplumbağaları koruma projesinden bahsedip duruyordu ve Facebook’tan SPOT’un sayfasını takip ederek, yeniden gelme planları yaparken, bir yandan da projeye nasıl destek verebileceğini düşünüyordu. Maalesef, geçirdiği bir hastalık nedeniyle, planladığı ziyareti gerçekleştiremedi ve 2021 yılında hayata gözlerini yumdu. Ailesi olarak Katie’nin vefatının ardından para toplayıp, SPOT aracılığıyla gözlemlediğimiz kaplumbağayı evlat edinmek istedik. Bunu Katie’yi yaşatmak için yapabileceğimiz en doğru şey olduğunu düşündük. Kaplumbağa Katie’yi izleyebilmek ve onun seyahatine tanık olmak ailemize çok iyi geliyor, Katie’nin dileğini yerine getirebilmiş olmaktan çok mutluyuz.

Sana güvenli bir yolculuk diliyoruz Katie, bir sonraki yumurtlama döneminde seninle Alagadi’de buluşmaya çalışacağız.

Devlin Ailesi”

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği - SPOT

Fotoğraf: Olkan Ergüler

