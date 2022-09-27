''Yeşil Okullar ve Doğanın Genç Savunucuları Projesi'' için iş birliği protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Uluslararası Final Üniversitesi ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) “Yeşil Okullar ve Doğanın Genç Savunucuları Projesi” kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törende protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Dr. İçim Kavuklu imza koydu.

Protokol çerçevesinde, ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü, toprağın korunması, ağaçlandırma, biyolojik çeşitlilik ve geri dönüşümün önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek amacıyla, okullarda Çevre Kulüplerinin kurulması ve öğrencilerde çevre bilinci konusunda duyarlılık oluşturularak, bu duyarlılığı davranışa dönüştürmek ve bunun sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek liseleri ve ilköğretim düzeyindeki çocuklara özel eğitim veren kurumların katılabileceği Yeşil Okullar Projesi’nde, yürüttükleri çalışmalar ve verdikleri çevre eğitimi ile başarı sağlamış okullara “Yeşil Bayrak” ödülü verilecek.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, eğitimin sadece kitaplardan ibaret olmadığının altını çizerek, Bakanlığın görev ve sorumluluğu dahilinde böylesi değerli bir protokole imza koymaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

İmza koydukları protokol ile öğrencilerde çevre bilincinin oluşturulmasını amaçladıklarını ve bu çerçevede öğrencilere çevreyi korumayı öğreteceklerini belirten Çavuşoğlu, bu proje ile Yeşil Okullar yaratmak adına UFÜ ve GİKAD ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

Bakanlık olarak, verilen akademik eğitimle birlikte öğrencilerin elde ettiği bilgileri uygulamasına zemin hazırladıklarını da sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, “Uluslararası Final Üniversitesi ve GİKAD’ın ülkemizin doğasına, çevresine, okuluna ve gençliğine sahip çıkması, bizleri motive etmekte ve gururlandırmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu “Geleceği kurgularken, geleceğimiz olan çocuklarımıza yeşil bir gelecek, yaşanılabilir bir gelecek bırakmamız gerekiyor. Bu tarihi sorumlulukla bir araya gelerek imza koyduğumuz bu projenin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim.” diyerek konuşmasına son verdi.

YARATAN

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan ise Uluslararası Final Üniversitesi olarak üç temel görevleri olduğuna dikkat çekti, öğretim ve araştırmanın yanı sıra topluma hizmet noktasında da adımlar attıklarını söyledi.

Bu çerçevede, bu projeye imza koymaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Yaratan, “Üniversite olarak çevre ile ilgili uygulama ve araştırma merkezi kurduk. Bu merkez çerçevesinde de topluma ve öğrencilere kurs vererek çevre bilincinin oluşturulmasına ve farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmak istiyoruz.” dedi.

KAVUKLU

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Dr. İçim Kavuklu ise konuşmasının başında, “Bizler GİKAD olarak inanıyoruz ki, yaşadığımız çevre ve dünya atalarımızın mirası değil, geleceğimizin emanetidir. Ve bu emanete sahip çıkmakta hepimizin ortak görevidir.” ifadelerine yer verdi.

GİKAD olarak toplumsal sorumlulukların bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren Kavuklu, bu doğrultuda kendi ayakları üzerinde durabilen, ülkesine ve çevresine sahip çıkan nesiller yetiştirmek için çeşitli projelerde yer aldıklarını söyledi.

Bu projenin de bunlardan biri olduğunu dile getiren Kavuklu, hayata geçirilen “Yeşil Okullar ve Doğanın Genç Savunucuları Projesi”nin toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olacağına inanç belirtti.

Hayata geçirilen projenin topluma örnek olacağını da sözlerine ekleyen Kavuklu, projeye destek veren Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Uluslararası Final Üniversitesi’ne teşekkürlerini iletti.

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27/09/2022 15:07