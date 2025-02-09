“Yeşil Okullar ve Doğanın Genç Savunucuları Projesi”ne Gaziantep Ticaret Borsası da katıldı

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Uluslararası Final Üniversitesinin (UFÜ), sürdürülebilirlik vizyonuyla hayata geçirdiği “Yeşil Okullar Projesi”ne, Gaziantep Ticaret Borsası da katıldı.

Dernekten verilen bilgiye göre, Yeşil Okullar Projesi, çevre bilincini artırmayı ve sürdürülebilir bir yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor. Proje, ilk etapta 25 okulda uygulanmaya başlarken, 70 okula ulaştı. Gaziantep Ticaret Borsası da, iki okulla birlikte projeye dahil olurken, toplam okul sayısı 72’ye çıktı.

Bu çerçevede Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) arasında Gaziantep’te protokol imzalandı.

Açıklamada, Yeşil Okullar Projesinin, pilot okullarda çevre kulüpleri kurarak, öğrencileri doğa dostu bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladığı, bu çerçevede çevre kulüplerinin, öğrencilere doğayı koruma bilinci kazandırırken, çevresel sorunlar hakkında bilinçlendireceği ve çözüm üretmeye teşvik edeceği kaydedildi.

Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma Çalışmaları, Biyolojik Çeşitlilik, Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi, Enerji ve Su Tasarrufu başlıkları altındaki Yeşil Okullar Projesi kapsamında, pilot okullarda öğretmenler ve öğrenciler için çevre eğitimi programları düzenlenecek. Eğitimler hem teorik bilgiler içerecek hem de uygulamalı etkinlikler ile desteklenecek.

Ayrıca, okullarda oluşturulacak çevre kulüpleri, öğrencilere doğa ile iç içe deneyimler yaşatacak. Bu kulüpler sayesinde çocuklar, doğa yürüyüşleri, fidan dikim etkinlikleri, ekolojik tarım çalışmaları gibi birçok etkinliğe katılabilecek.

Sürdürülebilir uygulamaları hayata geçiren okullar "Yeşil Bayrak Ödülü" ile teşvik edilecek. Bu ödül, okulun çevre dostu uygulamaları başarıyla hayata geçirdiğini belgeleyen önemli bir kriter olacak.

Yeşil Okullar Projesi’ne ek olarak, Yeşil Kapı Projesi ile de iş dünyasında çevreci dönüşüm teşvik ediliyor. GİKAD’ın yürüttüğü bu proje kapsamında, 50 şirketle iş birliği yapılarak sürdürülebilirlik stratejileri geliştiriliyor. Şirketler, karbon ayak izlerini azaltmak ve çevre dostu iş modellerine geçiş yapmak için destekleniyor.

Yeşil Kapı Projesi kapsamında ayrıca, okullar ve işletmeler ortak çevre projelerine imza atarak çevresel sürdürülebilirliği güçlendiren çalışmalar yürütüyor. Bu iş birlikleri sayesinde, öğrenciler gerçek dünya uygulamalarını deneyimleme fırsatı bulurken, işletmeler de çevreye duyarlı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirme imkanı yakalıyor.

Yeşil Okullar ve Yeşil Kapı projeleri birlikte değerlendirildiğinde, hem eğitimde hem de iş dünyasında çevresel farkındalığın artırılması ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu projeler, doğa dostu bireylerin yetiştirilmesine ve kurumların yeşil dönüşüm süreçlerine uyum sağlamalarına destek olarak çevresel sürdürülebilirliğe büyük katkı sunuyor.