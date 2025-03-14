Yeşil Okullarla fidan dikimi etkinliği gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanlığı, Orman Dairesi, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in desteğiyle okulların çevre duyarlılığı adına yarıştığı Yeşil Okullar projesinin fidan dikimi etkinliği Serhatköy’de gerçekleştirildi. Fidan dikimi etkinliğine 500’ün üzerinde öğrenci katıldı. Sürdürülebilir bir dünya yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, projeye katılan okullardan öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu. Etkinlikte öğrencilerle, “Bir fidan, iyi gelecek” temalı bir pankart açılarak farkındalık mesajı verildi.

61.120 fidan bağışlandı, fidanlar doğayla buluştu

Yeşil Okullar Projesi kapsamında, efidankibris.com platformu üzerinden yapılan fidan bağışları kalabalık bir öğrenci topluluğu ile dikildi. Proje boyunca yapılan toplamda 61.120 fidan dikimi Orman Dairesi öncülüğünde gerçekleştirildi. Fidan dikim etkinliği, projeye yapılan bu bağışların doğayla buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlendi.

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu gerçekleştirdiği konuşmasında, "Bugün, doğaya karşı sorumluluğumuzu ve gençlerimize çevre bilincini kazandırmanın önemini bir kez daha hatırladık. Çocuklarımıza doğayı korumanın ve sürdürülebilir bir gelecek için adım atmanın gerekliliğini öğretmek, geleceğimiz için büyük bir kazançtır. Her dikilen fidan, eğitimin ve çevre bilincinin birleşimidir. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, ağaçlandırma çalışmalarının çevre koruma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Her dikilen fidan, geleceğimize yapılan en büyük yatırımdır. Ormanlarımızı korumak ve yeni nesillere bu bilinci aşılamak hepimizin görevidir” dedi.

GİKAD Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu ise kadın girişimcilerin çevre duyarlılığı projelerine katkı sağlamasının önemine dikkat çekti. Kavuklu, “Geleceği şekillendiren gençlerimize çevre bilincini kazandırmak, kadın girişimciler olarak sorumluluğumuzun bir parçası. Bu tür projelerle sürdürülebilir bir çevreye katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç ise etkinlikte yaptığı konuşmada, çevreye duyarlı projelerin sürdürülebilir bir dünya için taşıdığı kritik öneme dikkat çekti. Sonuç, “Bugün burada sadece fidan dikmedik; geleceğe yeşil bir miras bırakmak için adım attık. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak çevreye olan sorumluluğumuzun farkındayız ve bu tür projeleri yıllardır desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Gençlere çevre bilincini aşılamak ve doğa dostu bireyler yetiştirmek için bu tür etkinliklere katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca efidankibris.com platformumuzun binlerce fidanın bağışlanmasına olanak sağladığı için gurur duyuyoruz” dedi.