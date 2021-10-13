Yeşil reçeteyi çaldı, imzaladı ve eczaneden ilaç aldı

Mağusa'da özel bir hastanede doktorun odasına izinsiz girip yeşil reçete üzerine ilacın adını yazdıktan sonra imzalayan ardından eczaneden ilacı alan 22 yaşında bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir özel hastaneye 12.10.2021 tarihinde, saat 15:30 sıralarında giden Z.A.(E-22)’nın, doktor muayene odasına izinsiz girip mülke tecavüz ettikten sonra masa üzerinde bulunan 3 adet kontrole tabi yeşil reçeteyi çalıp, yetkisi olmadığı halde reçetelerin üzerine yeşil reçete ile satılan ilaç isimlerini yazıp imzalamak suretiyle konu reçeteleri sahtelediği ve akabinde de konu reçeteleri Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eczaneye vermek suretiyle tedavüle sürüp, sahtekarlıkla yeşil reçeteye tabi ilaç temin ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs “Hırsızlık”, “sahte evrak düzenleme”, “sahte evrağı tedavüle sürme” ve “sahtekarlıkla mal temini” iddiasıyla tutuklanmış olup, hakkında soruşturma başlatıldı.

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13/10/2021 11:38