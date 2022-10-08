“Yeşil Şehirden Yeşil Adaya” projesinin ilk zeytin fidanları dikildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Girne Belediyesi arasında, zeytinciliği geliştirmek amacıyla imzalanan "Yeşil Şehirden Yeşil Adaya Projesi”inde ilk somut adımlar bugün atıldı.

Girne bölgesine 20 bin kök yeni zeytin fidanı kazandırılarak, zeytinciliğin geliştirilmesini amaçlayan proje kapsamında, Girne Belediyesi 21. Uluslararası Zeytin Festivali öncesinde ilk fidanlar toprakla buluştu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Türkiye Belediyeler Birliğiyle, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) arasında imzalanan protokolle, belediyeler arasındaki işbirliğinin önemli bir noktaya taşındığını vurgulayarak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle imzalanan “Yeşil Şehirden, Yeşil Adaya" projesiyle, ülkede zeytincilik konusunda çok önemli aşama kat edileceğine inanç belirtti.

Projeyle amaçlarının, ülkedeki zeytin potansiyelini bilimsel yaklaşımlarla arttırmak, çeşitlendirmek, zeytin ağacı, meyvesi ve ürünlerinin daha fazla ekonomik değer kazandırmak ve üretimini teşvik etmek olduğunu kaydeden Güngördü, yaklaşık 1 milyon 100 bin Türk Liralık projenin 600 bin Türk Liralık kısmının Türkiye Belediyeler Birliği, 500 bin Türk Liralık bölümünün ise, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını söyledi.

Bu projeyle, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın, ülkede zeytin üretiminin ve potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına katkı sağlayacaklarını ifade eden Güngördü, ülke iklimi ve şartlarına uygun zeytin ağaçlarının yetiştirilmesi, en verimli şekilde ürün alınması ve zeytinin ülke coğrafyasında eski değerini bulması için çalışacaklarını söyledi.

Projenin ilk fidanlarının, belediyeye devlet tarafından hibe edilen Zeytinlik köyü girişindeki 6 dönümlük araziye, festivale katılacak konuk belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri belediye meclis üyeleri ve idari personeli tarafından dikileceğini söyleyen Güngördü, pandeminin, yerel üretimin, üretmenin önemini bir kez daha güzler önüne serdiğini anımsatarak, devletin yerel üreticiyi teşvik etmek ve güvence yaratmak amacıyla, zeytin harnup gibi yerel ürünlerde taban fiyatı belirlemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Gaziantep’in, UNESCO Yeşil Şehirler kategorisinde yer aldığını anımsatarak, projenin hayırlı olmasını diledi.

Pandeminin birçok alanda alışkanlıkları değiştirdiğini, yeşile doğaya dönüşün, yerel üretimin yeniden önem kazandığını dile getiren Karadağ, son yıllarda belediyecilik alışkanlıklarının altyapı belediyeciliği anlayışından uzaklaşarak, yerini, insanı ilgilendiren her alanda hizmet vermeyi hedefleyen sosyal belediyecilik anlayışına bıraktığını belirtti.

Belediyenin verdiği tarımsal hizmetlerle ilgili bilgiler de aktaran Karadağ, Kıbrıs Türk ve Türkiye Belediyeler Birlikleriyle, Girne ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri arasında imzalanan işbirliği protokollerinin artmasını ve hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, festivale katılmak üzere KKTC'de bulunan belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, idari personeli, sivil toplum örgütü temsilcileri, proje kapsamında ülkeye gelen ilk fidanları, Zeytinlik köyü girişinde devletin Girne Belediyesine hibe ettiği 6 dönümlük araziye dikti.

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08/10/2022 15:26