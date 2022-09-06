Yeşil: Tarife üzerinde ücret belirlenmesi halinde işlem başlatılacak

Trafik Dairesi Müdürü ve İzin Kurulu Başkanı Mustafa Yeşil, öğrenci taşıma ücretlerinin yürürlükteki tarifeye uygun olarak belirlenmesi gerektiğini, bu tarifenin üzerinde ücret belirlenmesi halinde gerekli işlemlerin başlatılacağını bildirdi.

Yeşil yazılı açıklamasında, son zamanlarda vatandaşlardan, özel okulların “öğrenci taşıma ücreti” adı altında velilerden ücret talep ettikleri ve “bu ücretin çok fazla olduğu ve bu tarifeyi kimlerin nasıl belirlediği” ile ilgili şikayetler geldiğini kaydetti.

-"Tarife belirleme yetkisi İzin Kurulu'nun... Tarife üzeri ücret yasaya aykırı"

Yeşil, “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması ( Denetim) Yasası'nda belirtildiği gibi İzin Kurulu tarafından izinlendirilmiş araçlarla yolculara uygulanacak taşıma tarifesini belirleme yetkisi İzin Kurulu'ndadır. İzin Kurulu'nun belirlemiş olduğu ve şu an yürürlükte olan tarifenin üzerinde ücret belirlenmesi yasaya aykırıdır. Belirlenecek öğrenci taşıma ücretlerinin yürürlükteki tarifeye uygun olarak belirlenmesini bu tarifenin üzerinde ücret belirlenmesi halinde gerekli işlemlerin başlatılacağını öneme duyururuz” dedi.

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06/09/2022 16:48