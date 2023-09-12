Yeşil Tren Rusya'da! Kritik zirve için gözler Kremlin'de

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Kuzey Kore'nin Putin hamlesi gözlerin Rusya'ya çevrilmesine neden oldu. Kuzey Kore lideri Kim'i taşıyan 'yeşil tren' Rusya'ya giriş yaptı. Dünya trenin rotasını canlı canlı takip ederken Kremlin'den beklenen açıklama geldi.

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya pek çok bölgede direnişini sürdürürken Moskova'nın Kuzey Kore'den silah satın alacağı iddiası dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.

ABD'nin Kuzey Kore'yi hedef alarak 'bedelini öderler' uyarısına rağmen beklenen adım atıldı.