Yeşilcam oyuncusu vefat etti

Oyuncu Abdi Algül, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Yaklaşık 170 filmde rol alıp, Kemal Sunal’ın ‘Tokatçı’ filminde canlandırdığı “Kara Borsacı” karakteri ile hafızalarda yer eden 86 yaşındaki oyuncu Abdi Algül, yaşamını yitirdi.

Eşi ile birlikte Fatih Cankurtaran Mahallesi’nde, Kemal Sunal’ın “Sakar Şakir” isimli filminde senaryo gereği yanan bakkal dükkanının yanında, çok zor şartlarda yaşayan Algül’ün 3 aylık yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalıştığı ve maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.

01/10/2019 11:59