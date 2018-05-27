Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı

Ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İran sinemasının efsane isimleri arasında gösterilen ve Türk sinemasında ise Münir Özkul'dan Kemal Sunal'a, Filiz Akın'dan Türkan Şoray'a kadar çok sayıda ünlü isimle filmleri olan 88 yaşındaki usta oyuncu Nasır Melek'in, 25 Mayıs Cuma günü Tahran'da vefat ettiğini duyurdu.

Onur Akay, “70'li yıllarda Yeşilçam'da oynadığı filmlerden tanıdığımız usta oyuncu Nasır Melek, böbrek hastalığı nedeni ile Tahran’da vefat etti. Asıl adı Naser Malek Motiee olan 88 yaşındaki oyuncumuzu, 25 Mayıs Cuma günü kaybettik. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullanarak oyuncunun fotoğraflarını da paylaştı.

İran sinemasında çok sayıda fimde oynayan ve ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan Melek, Türk sinemasında ise Kadir İnanır’ın İki Kızgın Adam ve Cüneyt Arkın’ın ise, Deprem isimli filmi ile hafızalara kazınmıştı.

NASIR MELEK KİMDİR?

Tahran’da doğan ve Tahran’da vefat eden Nasır Melek, Türk Sineması'nın gelmiş geçmiş en başarılı “loser” (kaybeden) karakterlerini canlandırmış, az sayıdaki filmdeki akılda kalıcı oyunculuğu ile Türk sinemasında iz bırakmış İran'lı oyuncu olarak tanınmaktadır. Türkiye'de oynadığı filmler: Katma Değer Şaban (Halil'in Adamı) 1985, Aşk ve Nefret 1979, Baraj (Nazım Usta) 1977, İki Kızgın Adam (Kemal Tansel) 1976, Sevdalılar Deprem 1976, Bitmeyen Şarkı 1976, Avare Aşık 1970, Kölen Olayım (Hasan) 1969, Hırsız Kız (Selim Bey) 1968